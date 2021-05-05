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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti yaptığı aile yaşadığı heyecanı A Haber'e anlattı: Cumhurbaşkanımız imam oldu

A Haber
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Giriş: 05.05.2021 14:20
Güncelleme:05.05.2021 14:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretleri sürüyor. Başkan Erdoğan bu kez iftar için Ankara Ayaş'ta bir çiftçi Dikmen ailesinin evine misafir oldu. Başkan Erdoğan'ın sürpriz iftarında neler yaşandı? Aile yaşadıkları heyecanı A Haber'e anlattı. Bekir Dikmen, "Cumhurbaşkanımızın sıcaklığı, yakınlığı, aileden biri gibi olduğunu hissettik" dedi. İmran Dikmen ise "Benim için çok özel söylediği şey kendi annesinden bahsederek annelere yapılması gereken saygıdan bahsetti" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğandan sürpriz iftar ziyareti! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ İFTAR ZİYARETİ! A HABER'E ANLATTILAR
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