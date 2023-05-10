10 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'a Togg sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'a Togg sürprizi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2023 20:22
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, Togg ile Bahçelievler'de gezdirildi.
Erdoğan’ın görüştüğü Hüseyin amcaya Togg sürprizi
Erdoğan'ın görüştüğü Hüseyin amcaya Togg sürprizi
Dehşeti yaşatan ev sahibinden pişkin savunma
Dehşeti yaşatan ev sahibinden pişkin savunma
Ankara’da başörtülü kadına saldırı!
Ankara'da başörtülü kadına saldırı!
Antalya’da vahşet!
Antalya'da vahşet!
Çocukların gözü önünde dehşet!
Çocukların gözü önünde dehşet!
Bisiklet ve yürüyüş yolu mesafesi artıyor
Bisiklet ve yürüyüş yolu mesafesi artıyor
Korkunç anlar! Böyle biçti...
Korkunç anlar! Böyle biçti...
Metroda korkunç olay! Ölü ve yaralılar var
Metroda korkunç olay! Ölü ve yaralılar var
Depremin vurduğu o ilde köy evleri hızla yükseliyor!
Depremin vurduğu o ilde köy evleri hızla yükseliyor!
İlk namaz cuma günü
İlk namaz cuma günü
Ziyarete açılıyor! A Haber drone ile görüntüledi
Ziyarete açılıyor! A Haber drone ile görüntüledi
Görenler gözlerine inanamadı! Böyle doğdu
Görenler gözlerine inanamadı! Böyle doğdu
Daha Fazla Video Göster