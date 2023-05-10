Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'a Togg sürprizi

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, Togg ile Bahçelievler'de gezdirildi.