10 Eylül 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan'ın duygu dolu anları | Seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerden oluşan ve 26 Mart 1999'da yayımlanan şiir kasedi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan tarafından zat-ı devletlerine armağan edildi. Başkan Erdoğan, gençlik buluşmasında, şahsının seslendirdiği, Şair Erdem Bayazıt'a ait ''Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair'' şiirini dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.