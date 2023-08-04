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Başkan Erdoğan'dan gazetecilere dondurma ikramı

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Giriş: 04.08.2023 15:36
Güncelleme:04.08.2023 15:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan gazetecilere dondurma ikram etti.
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