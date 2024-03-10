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Başkan Erdoğan'a özel hediye! 81 ilden toplandı vinçle Külliye'ye getirildi

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Giriş: 10.03.2024 10:59
Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 81 ilden toplanan topraklarla oluşturulan ve ağırlığı 3 tonu bulan "Cumhuriyet'e Yolculuk, Asırlık Portre" isimli Türkiye Haritası, Başkan Erdoğan'a hediye edildi. Vinçle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen eser Erdoğan'ın isteği ile protokol girişine yerleştirildi.
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