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Başına silah dayayan şahsı polisler ikna etti!

İHA
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Giriş: 24.06.2022 16:49
Ankara'da kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunan şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucunda elindeki silahı bırakıp teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi’nde elinde silah olan bir şahsın “Beni delirttiler” diye bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekiplerini görünce şahıs silahı başına dayadı. Polislerin yaklaşık 45 dakika süren ikna çabaları sonucunda şahıs elindeki silahı bırakarak teslim oldu.
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