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Başıboş köpekler öğrencilere saldırdı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Başıboş köpekler öğrencilere saldırdı! O anlar saniye saniye görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 00:47
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin bir arazide yürüdükleri sırada önlerine sürü halinde başıboş köpekler çıktı. Köpeklerin kendilerine doğru geldiğini gören öğrenciler panikle sağa sola giderken, o anları ise bir vatandaş saniye saniye kayıt altına aldı. Yaşanan olay üzerine karne gününden bir gün sonra, Yeni Mahallede'ki 7. sınıf öğrencisi Eslem Teker’in başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilçede üzüntü ve korku hakim olmaya başladı.
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Başıboş köpekler öğrencilere saldırdı! O anlar saniye saniye görüntülendi
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