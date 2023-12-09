Başıboş köpek tehdidi her geçen gün giderek büyüyor! Belediyelere büyük sorumluk düşüyor

Peki belediyelerin sorumluluğu ne? Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve Bağcılar Belediyesi Veteriner Bilim Şefi Yunus Giray Özarslan aktardı.İşte haberin detayları...

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