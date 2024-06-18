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Başçiftlik: Anadolu’nun kalbinde bir cennet

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 13:11
Anadolu Diyarı programı bu hafta sizleri Tokat'ın saklı cenneti, Başçiftlik'e götürüyor. Tokat şehir merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan üç bin 400 nüfusa sahip Başçiftlik, doğası ve havasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
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