Başçiftlik: Anadolu’nun kalbinde bir cennet

Anadolu Diyarı programı bu hafta sizleri Tokat'ın saklı cenneti, Başçiftlik'e götürüyor. Tokat şehir merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan üç bin 400 nüfusa sahip Başçiftlik, doğası ve havasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

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