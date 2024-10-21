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Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 14:44
Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ekiplerce mücadele çalışması başlatıldı.
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