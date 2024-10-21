21 Ekim 2024, Pazartesi
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Küba'yı bu kez tropik fırtına vurdu
Küba'da 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza günlerdir giderilemezken, Küba'yı bu kez Oscar Tropik Fırtınası vurdu.