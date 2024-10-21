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Küba'yı bu kez tropik fırtına vurdu

Küba'yı bu kez tropik fırtına vurdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 13:56
Güncelleme:21.10.2024 13:56
Küba'da 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza günlerdir giderilemezken, Küba'yı bu kez Oscar Tropik Fırtınası vurdu.
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