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Antalya Havalimanı'nda doğurduğu bebek klozette bulunan Rus uyruklu annenin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya Havalimanı'nda doğurduğu bebek klozette bulunan Rus uyruklu annenin görüntüleri ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 13:59
Antalya Havalimanı'nda geçen hafta bir engelli tuvaletinde klozet içinde bulunan yenidoğan bebekle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bebeği terk ettiği öne sürülen Rus uyruklu anne Ekaterina Burnazkina ile kızın annesi gözaltına alınıp, tutuklandı. Dava dosyasına giren olayın o anları havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı. Ailenin gönüllü avukatlığını üstlenen Ayşegül Kübra Polat, anne-kızla yaptığı görüşmeyi anlattı. Havalimanının engelli tuvaletinde doğum yapan genç kızın ‘kriptik hamilelik' yaşadığı iddia edildi.
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