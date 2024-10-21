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Sakarya'da 2 metrelik ölü yunus balığı sahile vurdu

Sakarya'da 2 metrelik ölü yunus balığı sahile vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 21.10.2024 15:40
Kaynarca ilçesi Karaboğaz Mahallesi sahilinde vatandaşlar, kıyıya vurmuş yunus balığını görünce yanına yaklaştı. Herhangi bir tepki vermeyen balığın öldüğünü fark edince şaşıran vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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Sahile vurdu
Sahile vurdu
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