Sakarya'da 2 metrelik ölü yunus balığı sahile vurdu

Kaynarca ilçesi Karaboğaz Mahallesi sahilinde vatandaşlar, kıyıya vurmuş yunus balığını görünce yanına yaklaştı. Herhangi bir tepki vermeyen balığın öldüğünü fark edince şaşıran vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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