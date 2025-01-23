Baş ağrısının nedenleri neler? Geçmeyen baş ağrınız varsa dikkat

Baş ağrıları, çoğu zaman stres veya yorgunluktan kaynaklandığı düşünülse de, geçmeyen baş ağrıları ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Prof. Dr. Gülay Kenangil, baş ağrılarının gizli nedenlerini ve vücuttaki vitamin ile mineral eksikliklerinin baş ağrısını tetikleyebileceğini belirtiyor. Migren ve gerilim tipi baş ağrıları da sık görülen nedenler arasında yer alırken, tedavi sürecinde vitamin ve mineral takviyelerinin önemli rolü bulunuyor. Geçmeyen baş ağrılarının altında ciddi hastalıklar yatabileceğinden, bu tür durumların mutlaka uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Prof. Dr. Gülay Kenangil, baş ağrılarının gizli nedenlerine ve bu konuda dikkate alınması gereken kritik noktalar ahaber.com.tr'ye özel anlattı.