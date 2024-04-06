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Bariyerlere çarpan kamyon 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

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Giriş: 06.04.2024 18:11
Antalya’nın Demre ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonun 50 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kamyon 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Kamyon 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
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