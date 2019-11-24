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24.11.2019

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde acı haber: 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı Kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi için kaldırıldığı Şanlıurfa'daki hastanede şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan uzman onbaşı Mustafa Akkaya kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

SAVUNMA BAKANI AKAR, MESAJ YAYINLADI

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akkaya'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar yayımladığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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