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Barınaktaki görüntüyle ilgili soruşturma! Türkiye'yi sarsan o olayın failleri tutuklandı

A Haber
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Giriş: 26.11.2022 11:21
Konya'daki görüntülerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Barınaktaki hayvanları telef ettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi de konuya ilişkin açıklama yaptı.
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