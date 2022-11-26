Barınaktaki görüntüyle ilgili soruşturma! Türkiye'yi sarsan o olayın failleri tutuklandı

Konya'daki görüntülerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Barınaktaki hayvanları telef ettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi de konuya ilişkin açıklama yaptı.

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