Baraj suları çekilince ortaya çıktı! 3 asır öncesine aitler!

Kahramanmaraş’ta baraj sularının çekilmesiyle yaklaşık 300 yıllık yerleşim yerine ait köy mezarlık alanı ortaya çıktı. Manzara karşısında bölge sakinleri büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İlginç olay, Onikişubat İlçesi İsmailli Mahallesi Sır Barajı'nda yaşandı. 1989 yılında Sır Barajı altında kalan İsmailli Köyü ve civar köylerin mezarlık alanı suların çekilmesiyle 32 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı. Barajda sular 70 metre çekilince, daha önce su altında kalan evler ve tarihi mezarlık tüm çıplaklığı ile meydana çıkınca, görenleri şaşırttı. Mezar taşlarının yazıları suyun etkisiyle aşınırken, yaşanan kuraklık ve ortaya çıkan mezarlık alanı havadan da görüntülendi.



Bölgede yaşayan vatandaşlar ise, ortaya çıkan mezarlık alanı ziyaret ederek yakınları için Kur'an okuyup dua ederken, duygulandıklarını ve su altında yüzlerce mezarın olduğunu ifade ettiler.



Babasının mezarı başında dua eden Harun Koska, "Burası üç köye ait bir mezarlıktı. Bütün dedelerimiz ninelerimiz ve amcalarımız burada yatıyor. Benim başında bulunduğum yer ise dedemin mezarı. Duamızı yaptık inşallah yerini bulur. Sular altındayken de aynen gelip birlikte toplu duamızı ediyorduk" dedi.



Bölgenin çevredeki üç köyün mezarlık alanının olduğunu söyleyen Bayram Koska, "Burası önceden İsmailli, Orhangazi ve Sarı Ahmetli köylerinin mezarlık alanıydı. Burada büyüklerimiz yatıyor. Bugün de buraya geldik suların çekilmesi sonrası mezarları ziyaret ederek dualarımızı ilettik" dedi.

Köy sakinlerinden Adem Koska ise, "Mezarlık her yıl çıkmıyor bizler takip ediyoruz. Mezarlığın ortaya çıktığı zaman duamızı yapıyoruz tabi insan hüzünleniyor. Halen suyun altında mezarlığın devamı ve 30 hane bulunuyor" dedi.