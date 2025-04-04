04 Nisan 2025, Cuma
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Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Hatay’ın Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi’nde binaya tırmanan kedi bir evin balkonunda mahsur kaldı. Kedinin sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim edildi.