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Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 04.04.2025 13:25
Hatay’ın Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi’nde binaya tırmanan kedi bir evin balkonunda mahsur kaldı. Kedinin sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim edildi.
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Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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