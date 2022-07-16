16 Temmuz 2022, Cumartesi
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Balıkesir’de kanlı düğün! Sünnet düğününde silahlar çekildi 3 ölü, 5 yaralı
Balıkesir’de sünnet düğününde aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri karşılaşınca kavga çıktı. Tarafların birbirine silah çektiği kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.