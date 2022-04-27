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Balıkesir’de bina temelinde çuvallar dolusu bulundu! Bombalarla ilgili yeni ayrıntılar

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Giriş: 27.04.2022 11:46
Güncelleme:27.04.2022 11:46
Balıkesir Bandırma’da, bina inşaatı için kazılan temelde, çuvallar dolusu bomba çıkarıldı. Gizemli olaya dair yapılan incelemelerin ardından ilk sonuçlar çıktı. 1. Dünya Savaşı döneminden kaldığı belirlenen 831 bombanın 420'sinin aktif olduğu tespit edildi. 411 bombanın da boş olduğu ifade edilirken, ele geçirilen miktarın, Türkiye'de şimdiye kadar bulunan en fazla sayı olduğu belirtildi.
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