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Balıkesir- Savaştepe karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı | VİDEO HABER

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Giriş: 16.01.2021 21:10
Güncelleme:16.01.2021 21:15
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışıyla Balıkesir- Savaştepe karayolu trafiğe kapandı. Bölgede, ayrıca yol açma ve tuzlama çalışmalarına da başlandı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Balıkesir'de de öğle saatlerinde başladı.

Kar nedeniyle çok sayıda araç, Savaştepe- Balıkesir kara yolunda mahsur kaldı.

Araçlarıyla yolda kalan sürücülerin yardımına Savaştepe Belediyesi'ne ait ekipler koştu.

Ekipler, iş makinaları ile yolda kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede, ayrıca yol açma ve tuzlama çalışmalarına da başlandı.

Öte yandan Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal mahallelerin yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe ile bağlantısı kesildi.

Başta Savaştepe ilçesi olmak üzere, Bigadiç, İvrindi, Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinde çok sayıda kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu ve ilçelerle bağlantısının kesildiği öğrenildi.

İlçe belediyeleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinalarıyla kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

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