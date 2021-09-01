01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi ilk mezatlar gerçekleşti! İşte balık fiyatları

Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi ilk mezatlar gerçekleşti! İşte balık fiyatları

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2021 08:58
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar gece yarısı 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağlarını suya attı. Saatler sonra avdan dönen balıkçılar Gürpınar Balık Hali'ne geldi. Teknelerin dönüşüyle birlikte Gürpınar Balık Hali'nde balık fiyatları da belli oldu.
Bisiklet hırsızı kamerada!
Bisiklet hırsızı kamerada!
Yaralı baykuşa evladı gibi bakıyor
Yaralı baykuşa evladı gibi bakıyor
İzmir depremi davası
İzmir depremi davası
Tam bir mucize! Ömrü uzatıyor
Tam bir mucize! Ömrü uzatıyor
CHP’li yöneticilerin sitesinde kediler toplandı
CHP’li yöneticilerin sitesinde kediler toplandı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Film gibi olay! Milyoner oldu
Film gibi olay! Milyoner oldu
İlk mezatlar gerçekleşti! İşte balık fiyatları
İlk mezatlar gerçekleşti! İşte balık fiyatları
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
’Yanıyorsun Fuat abi’ gerçek oldu
'Yanıyorsun Fuat abi' gerçek oldu
İstanbul’da korkutan olay! Peş peşe patlamalar...
İstanbul'da korkutan olay! Peş peşe patlamalar...
Valilik uyarmıştı! Ankara’da sağanak sele yol açtı
Valilik uyarmıştı! Ankara'da sağanak sele yol açtı
Daha Fazla Video Göster