01 Eylül 2021, Çarşamba
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Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi ilk mezatlar gerçekleşti! İşte balık fiyatları
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar gece yarısı 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağlarını suya attı. Saatler sonra avdan dönen balıkçılar Gürpınar Balık Hali'ne geldi. Teknelerin dönüşüyle birlikte Gürpınar Balık Hali'nde balık fiyatları da belli oldu.