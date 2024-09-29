30 Eylül 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Balıkçı teknesi alabora oldu! 1 kişi Karadeniz’in azgın sularında kayboldu
Samsun'da Orhan Çorbacı ve Cengiz Liman balık tutmak için tekne ile denize açıldılar. Balıkçı teknesi Koşu Liman girişinde dalgadan alabora oldu. Alabora olan teknede bulunan Cengiz Liman yüzerek karaya çıkıp yardım isterken, Orhan Çorbacı ise tamamen batan tekne ile birlikte Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Yüzerek denizden çıkan Cengiz Liman tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kayıp balıkçıyı bulmak için bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.