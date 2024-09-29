Balıkçı teknesi alabora oldu! 1 kişi Karadeniz’in azgın sularında kayboldu

Samsun'da Orhan Çorbacı ve Cengiz Liman balık tutmak için tekne ile denize açıldılar. Balıkçı teknesi Koşu Liman girişinde dalgadan alabora oldu. Alabora olan teknede bulunan Cengiz Liman yüzerek karaya çıkıp yardım isterken, Orhan Çorbacı ise tamamen batan tekne ile birlikte Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Yüzerek denizden çıkan Cengiz Liman tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kayıp balıkçıyı bulmak için bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

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