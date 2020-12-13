Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...

Muğla'nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.

Muğla'nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.