13 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...

Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2020 11:09
Güncelleme:13.12.2020 11:09
Muğla'nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.

Muğla'nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.

Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası... BALIK TUTAN VATANDAŞLAR KAYALARIN ARASINDA BULDU! CARETTA CARETTA DENİZ KAPLUMBAĞASI...

Kayaların arasında buldular
Kayaların arasında buldular
Ağa takıldı! Şoke oldular
Ağa takıldı! Şoke oldular
Ttop oynayan çocuklar polisi görünce böyle kaçtı
Ttop oynayan çocuklar polisi görünce böyle kaçtı
Dehşet anlarını paylaştı! Kan donduran görüntüler...
Dehşet anlarını paylaştı! Kan donduran görüntüler...
Araçtaki arkadaşını ihbar etti
Araçtaki arkadaşını ihbar etti
Dakikalarca dinleyerek avını...
Dakikalarca dinleyerek avını...
Kızılay'ın genç gönüllüleri görevde
Kızılay'ın genç gönüllüleri görevde
Türkiye'yi bekleyen o tehlikeye karşı uyardı
Türkiye'yi bekleyen o tehlikeye karşı uyardı
Türkiye'yi sarsan sapık! Flaş haber geldi
Türkiye'yi sarsan sapık! Flaş haber geldi
İstanbul'da havadan trafik denetimi
İstanbul'da havadan trafik denetimi
Türk'ün zaferi CHP yandaşı Ayşenur Arslan'ı rahatsız etti
Türk'ün zaferi CHP yandaşı Ayşenur Arslan'ı rahatsız etti
Silahlı çatışma! Kan oluk oluk aktı
Silahlı çatışma! Kan oluk oluk aktı
Daha Fazla Video Göster