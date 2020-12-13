13 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...

Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...

Muğla'nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 11:10
  • 1
  • 194
Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...

Vatandaşlar Caretta Caretta deniz kaplumbağasını dolandığı iplerden ve poşetlerden kurtarmak için kayalıklardan aşağıya inerek ip ve naylon poşetlerden kurtardı. Amatör balıkçılar tarafından kurtarılan Caretta üzerine dolanan ip ve poşetler temizlendikten sonra tekrar denize bırakıldı.

Deniz kaplumbağası hızla uzaklaşarak denizde gözlerden kayboldu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 194
Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...

KAPLUMBAĞANIN MİDESİNDEN ÇIKANLAR ŞOK ETTİ!

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı.

  • 3
  • 194
Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...
  • 4
  • 194
Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...
  • 5
  • 194
Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...