Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...

Vatandaşlar Caretta Caretta deniz kaplumbağasını dolandığı iplerden ve poşetlerden kurtarmak için kayalıklardan aşağıya inerek ip ve naylon poşetlerden kurtardı. Amatör balıkçılar tarafından kurtarılan Caretta üzerine dolanan ip ve poşetler temizlendikten sonra tekrar denize bırakıldı.

Deniz kaplumbağası hızla uzaklaşarak denizde gözlerden kayboldu.

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