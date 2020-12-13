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13 Aralık 2020, Pazar
Haberler Galeri Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...
Balık tutan vatandaşlar kayaların arasında buldu! Caretta caretta deniz kaplumbağası...
Muğla'nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.
Giriş Tarihi: 13.12.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 11:10