Balık sezonu başladı! Kış aylarına özel levrek tarifi

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda balıklar artmaya başladı. Çeşitli balık tarifleri de mutfaklarda hazırlanmaya başladı. Ekibimiz de sizin için işin ustasından levrek fileto tarifi aldı.

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