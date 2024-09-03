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Balık sezonu başladı! Kış aylarına özel levrek tarifi

Balık sezonu başladı! Kış aylarına özel levrek tarifi

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 16:06
Denizlerde av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda balıklar artmaya başladı. Çeşitli balık tarifleri de mutfaklarda hazırlanmaya başladı. Ekibimiz de sizin için işin ustasından levrek fileto tarifi aldı.
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