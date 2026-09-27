Çocuklara sebze yedirmenin yolları: Anne babalar nelere dikkat etmeli?

Brokoli, ıspanak, kereviz ve kabak... Sağlıklı beslenmenin önemli parçaları arasında yer alan sebzeleri çocuklara yedirmek her zaman kolay olmuyor. Milyonlarca anne babanın yaşadığı bu soruna karşı uzmanlar, çocukların sebzeye alışması için farklı sebzelerin sık sık sunulması, yaratıcı sunumlar yapılması ve çocuklara yemek konusunda baskı uygulanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve kameraman Niyazi Kurt, çocuklara sebze yedirme konusunda anne babaların yaşadığı sorunları araştırdı.