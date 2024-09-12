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Balık ağına takılan yılan böyle kurtarıldı

Balık ağına takılan yılan böyle kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 12:35
Hatay'da balıkçı ağına takılan karayılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
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