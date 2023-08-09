09 Ağustos 2023, Çarşamba
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Bal porsuğu ve piton arasında inanılmaz kapışma! Davetsiz misafir tüm dengeleri bozdu: 3 avcıdan biri av olacak
Güney Afrika Botsvana'da vahşi yaşamı görüntüleyen 60 yaşındaki fotoğrafçı Roselyne Kerjosse, bal porsuğu ile dev pitonun kapışmasını görüntüledi. Bal porsuğu ile dev piton arasındaki kapışmaya davetsiz misafir damga vurdu.