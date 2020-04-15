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15.04.2020

"Bakkallar 17-19 Nisan sokağa çıkma yasağında açık olsun" önerisi |Video

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu, hafta sonu (17-19 Nisan) 31 ilde yeniden uygulanacak sokağa çıkma yasağında bakkalların açık olması önerisinde bulundu. Bu öneriye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de destek geldi. Cemiyet İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya başvurdu.

Bakkallar sokağa çıkma yasağında açık olsun.

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu, 17-19 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak illerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında bakkalların açık olmasını istedi.

Federasyon başkanı ve aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı olan Bendevi Palandöken, eğer bakkallar açık olursa vatandaş herhangi bir kaygı duymaz dedi. Bu vesileyle bakkalların da yeniden canlanacağına vurgu yaptı.

VALİLİĞE BAŞVURDULAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de gazetelerin basım ve dağıtımında geçtiğimiz hafta sorun yaşandığını belirterek, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya başvurdu.
Cemiyet gazete basımında çalışacak işçilere izin verilmesini istedi. Cemiyet ayrıca gazetelerin müşterilere ulaştırılabilmesi için mahalle marketlerinin de açık tutulmasını önerdi.

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