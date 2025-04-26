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Bakırköy’de kadın sürücünün önüne kıran maganda yakalandı

Bakırköy'de kadın sürücünün önüne kıran maganda yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 11:45
Bakırköy'de yan yoldan sinyal vererek ana yola geçiş yapan sürücüye, hemen arkasında seyir halinde olan kadın sürücü selektör yapıp korna çaldı. Bu duruma sinirlenen sürücü, aracıyla kadın sürücünün yolunu kesti. Sürücünün 'beni taciz ediyorsun' dediği kadın sürücü, 'önüme kırdınız' diyerek kendini savundu. Diğer sürücülerin müdahalesiyle tartışan sürücü aracına binip uzaklaştı.
Bakırköy’de kadın sürücünün önüne kıran maganda yakalandı
Kadın sürücünün önüne kıran maganda yakalandı
Kadın sürücünün önüne kıran maganda yakalandı
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