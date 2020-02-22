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22.02.2020

Bakırköy Adliyesi'nde dehşet anları! Saniye saniye kaydedildi

Bakırköy Adliyesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan bir sanığın avukatlığını yapan Avukat Aybars Adıgüzel 15 kişinin saldırısına uğradı. Olaya ilişkin 2 şüpheli “Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanırken darp anının görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy Adliyesi'nde 14 Şubat günü saat 13.00 sıralarında 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan bir sanığın avukatlığını yapan Aybars Adıgüzel 15 kişinin saldırısına uğradı ve tehdit edildi. O anları ise adliye koridorunda bulunan güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde, Aybars Adıgüzel'e önce kalabalık bir grubun saldırdığı, uzaklaşmak istediğinde ise 3 kişi tarafından yumruklanarak darp edildiği görülüyor.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Öte yandan, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılma kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilerek yakalama kararı çıkarıldığı ve şüphelilerden Ç.Y. ile T.Y.'nin 'tehdit' 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİK

Darp anına ilişkin görüntüleri paylaşan Avukat Adıgüzel, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

Adıgüzel, "Duruşma salonu önünde, dosyaya taraf olup olmadığı belli olmayan bazı kişiler tarafından önümüz kesildi. Bize duruşmada savunma yapmamamız gerektiğini, eğer savunma yaparsak başımıza kötü şeyler geleceği ve bize farklı muameleler yapabilecekleri şeklinde tehditler savruldu. Tehditlerin ardından biz karşımızdakileri sakinleştirmeye çalıştık. Avukat olduğumuzu ve bizim görevimizin savunma yapmak olduğunu karşı tarafa anlattık, fakat tansiyon yükselmeye devam etti. Bizim bu kişilerle konuştuğumuzu fark eden başka bir grup üzerimize doğru gelmeye başladı. Durumu fark edince 'Memur beyler' diye bağırdık, fakat der demez yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmeye başladık" dedi.

MAHKEME KAPALI OTURUM TALEBİNİ REDDETTİ

Darp sebebiyle duruşmaya giremediğini ifade eden Aybars Adıgüzel, "Darp olayı müvekkilimin savunma hakkının engellenmesine sebep oldu. İstanbul Barosu Başkanı'yla iletişime geçtim ve diğer avukatlar yanıma geldi. Hızlı bir şekilde Adli Tıp Kurumu'ndan darp raporu aldık. Söz konusu raporu aldıktan sonra vücudumun birçok yerinde darp ve cebir izi tespit edildi. Benden daha az darp edilen meslektaşım duruşmaya girerek savunma yaptı. Saldırıya uğradığımızı söyleyerek duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti fakat mahkeme bu talebi reddetti" dedi.

AVUKAT SAVUNDUĞU KİŞİ DEĞİLDİR

Avukat Adıgüzel, "Avukat savunduğu kişi değildir, onun yerine konulamaz. Bu şekilde ona yönelik hareketler yapılması çok yanlış bir iştir" diye konuştu.

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