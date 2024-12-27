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Bakan Yerlikaya duyurdu! Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı | İşte yakalanan fenomenlerin listesi

Bakan Yerlikaya duyurdu! Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı | İşte yakalanan fenomenlerin listesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.12.2024 18:28
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bazı fenomenlere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir dahil 16 ilde sosyal medyada yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve sanal kumara teşvik ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik 'Siberağ-13' operasyonlarında 27 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 27 kişi arasında bazı dizi oyuncuları da var. Sıfır Bir dizisiyle ün kazanan Burak Akyüz ve Mustafa Yılmaz da yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda yakalandı.
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı | İşte yakalanan fenomenlerin listesi
Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı!
Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı!
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