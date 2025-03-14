Bakan Tunç’tan belediyelere başıboş hayvan uyarısı: Görevinizi yapın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız." dedi. Bakan Tunç ayrıca başıboş hayvan problemiyle ilgili de konuşurken, "Sahipsiz hayvan sorunu devam ediyor. Belediyelerin sorumlulukları var." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye ve başıboş hayvan sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuşan Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız." dedi.

Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye hedefi hepimiz için önemli. Bin yıllık kardeşliğimize maalesef 40 sene önce dinamik konuldu, fitne ateşi yakıldı. Büyük kayıplar verdik terörle. Trilyonlarca parayı terörle mücadeleye harcamak zorunda kaldık. Binlerce şehit verdik. Bu acıları yaşamış bir millet olarak terörden kurtulmayı önemsiyoruz." dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞINDAYIZ"

Konuşmasını sürdüren Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra yeni adımlar var. DEM Heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmeler sonrası çalışmalar var. Terör örgütünün kendini feshedip silahları bırakması yönünde yoğun çağrılar var. Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız diyebiliriz. Bu konuda da herkese görev düşüyor. Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılacak."

BELEDİYELERE BAŞIBOŞ HAYVANLARLA İLGİLİ ÇAĞRI

Bakan Tunç, başıboş hayvan sorunuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Sahipsiz hayvan probleminin devam ettiğine dikkat çeken Bakan Tunç, belediyelere çağrı yaparak "Sorumluluklarını yerine getirin." dedi. Bakan Tunç ayrıca köpek saldırılarıyla ilgili olarak soruşturmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Tunç başıboş hayvan sorunuyla ilgili şunları söyledi: "Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorun devam ediyor. Geçen sene hazırlanan tasarı yasalaşmıştı. Burada hem hayvanları yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Sokaklar güvenli olsun. Bu anlamda yasaların getirdiği zorunluluklar var. Belediyelerin bütçelerinde pay ayırarak barınak yapma ve sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları yapmalı. Belediyeler görevini yapmalı. Burada işin adli boyutu söz konusu. Maalesef sokak hayvanları yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Kabul edilecek bir durum değil. Bunu önlemek durumundayız. İnsanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Yasayı en etkin şekilde kullanmak gerekir."

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASI

Kayıp olarak aranırken Van Gölü'nde ölü bulunan Rojin Kabaiş'le ilgili soruşturmanın da sürdüğünü söyleyen Bakan Tunç, "Soruşturma devam ediyor. İlk bulgulara göre suda boğulma şeklinde söz konusu. Başsavcılığın çalışmaları devam ediyor." dedi.