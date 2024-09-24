Bakan Işıkhan’dan okullara temizlikçi ataması müjdesi

Eğitim - öğretim döneminin başlamasının ardından okullarda ortaya çıkan temizlik sorunu çözülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu. Işıkhan, ücretlerin artırılması için çalışmaların sürdüğünü de söyledi. Başvurular ise bugün başladı.

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