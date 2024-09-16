16 Eylül 2024, Pazartesi
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Bakan Güler komando birliğinde!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt’ta konuşlu 17’nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi. Denetlemelerin ardından “Devletimiz, Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, her alanda olduğu gibi şanlı ordumuzun da imkân ve kabiliyetlerini artırmak için yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda yeni kışlamızla birlikte siz vefakâr personelimize, en iyi imkânları sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.