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22.09.2019

Bahis çetesinin aylık geliri dudak uçuklattı! Polis parayı saya saya bitiremedi | Video

Adana merkezli 3 ilde yapılan ve 40 zanlının gözaltına alındığı yasa dışı bahis şebekesinin liderinin aylık gelirinin 8 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Polisin bir evden ele geçirdiği 500 bin lirayı saya saya bitiremediği görüntüleri de ortaya çıktı.

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