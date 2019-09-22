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22.09.2019
Bahis çetesinin aylık geliri dudak uçuklattı! Polis parayı saya saya bitiremedi | Video
Adana merkezli 3 ilde yapılan ve 40 zanlının gözaltına alındığı yasa dışı bahis şebekesinin liderinin aylık gelirinin 8 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Polisin bir evden ele geçirdiği 500 bin lirayı saya saya bitiremediği görüntüleri de ortaya çıktı.
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