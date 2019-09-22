Bahis çetesinin aylık geliri dudak uçuklattı! Polis parayı saya saya bitiremedi | Video

Adana merkezli 3 ilde yapılan ve 40 zanlının gözaltına alındığı yasa dışı bahis şebekesinin liderinin aylık gelirinin 8 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Polisin bir evden ele geçirdiği 500 bin lirayı saya saya bitiremediği görüntüleri de ortaya çıktı.