Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu: Lokma dağıtıldı

Bahçelievler Belediyesi, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkan ancak Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için ilçede anlamlı bir program düzenledi. Cuma namazının ardından Bahçelievler’in 13 camiinde mevlit okutuldu, dualarla lokma ikramında bulunuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN