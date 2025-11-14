14 Kasım 2025, Cuma
Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu: Lokma dağıtıldı
Bahçelievler Belediyesi, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkan ancak Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için ilçede anlamlı bir program düzenledi. Cuma namazının ardından Bahçelievler’in 13 camiinde mevlit okutuldu, dualarla lokma ikramında bulunuldu.