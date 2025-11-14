14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu: Lokma dağıtıldı
Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu: Lokma dağıtıldı

Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu: Lokma dağıtıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 16:24
Bahçelievler Belediyesi, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkan ancak Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için ilçede anlamlı bir program düzenledi. Cuma namazının ardından Bahçelievler’in 13 camiinde mevlit okutuldu, dualarla lokma ikramında bulunuldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu: Lokma dağıtıldı
Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu
Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu
Batman’da tüm camilerde yağmur duası
Batman’da tüm camilerde yağmur duası
Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı
Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Ölen çocukların dedesi konuştu
Ölen çocukların dedesi konuştu
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’ya veda!
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'ya veda!
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Karaman’da kavşakta kaza: Otomobil pikapla çarpıştı
Karaman’da kavşakta kaza: Otomobil pikapla çarpıştı
Kayseri şehit Nihat İlgen’i son yolculuğunda uğurladı
Kayseri şehit Nihat İlgen’i son yolculuğunda uğurladı
Kapadokya’nın elektrik panoları sanatla renklendi
Kapadokya’nın elektrik panoları sanatla renklendi
Alanya’da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Alanya’da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Daha Fazla Video Göster