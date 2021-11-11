11 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bahçelievler’de 2 çocuk annesi kadın güpegündüz sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Bahçelievler’de 2 çocuk annesi kadın güpegündüz sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2021 15:07
Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Hanife Demirci, boşanma aşamasında olduğu kocası Satı Mehmet Demirci tarafından güpegündüz sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Demirci (31) 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyorlardı. İddiaya göre çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu. Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan sonra eşiyle beraber tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa koyarak hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet Demirci polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede suç aleti bıçağın ve kadının elindeki içinde ekmek bulunan poşetin kaldığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Geriye aldığı ekmekler kaldı! Bahçelievler’de kadın cinayeti
Geriye aldığı ekmekler kaldı! Bahçelievler’de kadın cinayeti
Kemerburgaz’da korkunç manzara!
Kemerburgaz'da korkunç manzara!
80 yaşındaki Bulgar kadın iman etti
80 yaşındaki Bulgar kadın iman etti
Kabri başında anıldı
Kabri başında anıldı
Amansız mücadele! Düellonun galibi...
Amansız mücadele! Düellonun galibi...
Pazarda sopalı, bıçaklı kavga kamerada
Pazarda sopalı, bıçaklı kavga kamerada
İlk kez bir Türk...
İlk kez bir Türk...
Mersin’de alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı!
Mersin'de alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı!
Doğu’da kar ve soğuk etkili olmaya başladı
Doğu'da kar ve soğuk etkili olmaya başladı
Kardeşin ağabeye silahlı saldırısı kamerada
Kardeşin ağabeye silahlı saldırısı kamerada
Emlak piyasasına meydan okuyan evler!
Emlak piyasasına meydan okuyan evler!
Polis yaptığı çalışmada 4’ü kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı
Polis yaptığı çalışmada 4’ü kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı
Daha Fazla Video Göster