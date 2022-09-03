Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'festival' tepkisi: Tahrik ve tacizleri yanlış çok tehlikelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'festival iptalleri' üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt verdi. CHP liderinin tahrik, tacizlerinin yanlış ve çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur." dedi.