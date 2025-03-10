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Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.03.2025 11:16
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda baharın habercisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri açtı. Mor, beyaz ve sarı renkleriyle doğayı süsleyen çiğdemler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğal güzellikleriyle ünlü Kızılcahamam yaylalarına akın eden vatandaşlar, çiğdemlerin oluşturduğu renk cümbüşünü yakından gözlemleme fırsatı bulurken aynı zamanda da Işık Dağı'nda göl manzarası eşliğinde doğayla iç içe vakit geçiriyorlar.
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
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