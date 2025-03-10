Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda baharın habercisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri açtı. Mor, beyaz ve sarı renkleriyle doğayı süsleyen çiğdemler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğal güzellikleriyle ünlü Kızılcahamam yaylalarına akın eden vatandaşlar, çiğdemlerin oluşturduğu renk cümbüşünü yakından gözlemleme fırsatı bulurken aynı zamanda da Işık Dağı'nda göl manzarası eşliğinde doğayla iç içe vakit geçiriyorlar.