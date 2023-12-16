17 Aralık 2023, Pazar
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Bağdat Caddesinden faciadan dönüldü! Panolar fırtına ve rüzgar dolayısıyla devrildi
Bağdat Caddesi Caddebostan mevkii üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüme girecek olan ve eskiden mağaza olarak işletilen binayı çevreleyen panolar fırtına ve rüzgara dayanamayarak cadde üzerindeki kaldırıma devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. İşte o görüntüler...