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Bağda kaybettiği çapayı ararken "servet" buldu!

İHA
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Giriş: 18.01.2021 11:30
Güncelleme:18.01.2021 12:01
Son dakika haberi... Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde oturan ve çiftçilikle uğraşan bir vatandaş bağda kaybettiği çapayı ararken "servet" buldu.

Son dakika haberi... Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde oturan ve çiftçilikle uğraşan bir vatandaş bağda kaybettiği çapayı ararken "servet" buldu.

Bağda kaybettiği çapayı ararken servet buldu! BAĞDA KAYBETTİĞİ ÇAPAYI ARARKEN "SERVET" BULDU!

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Bağda servet buldu
Bağda "servet" buldu
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