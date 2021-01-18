- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Bağda kaybettiği çapayı ararken "servet" buldu!
Son dakika haberi... Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde oturan ve çiftçilikle uğraşan bir vatandaş bağda kaybettiği çapayı ararken "servet" buldu.
Son dakika haberi... Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde oturan ve çiftçilikle uğraşan bir vatandaş bağda kaybettiği çapayı ararken "servet" buldu.