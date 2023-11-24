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Bağcılar'daki cinayet anı güvenlik kamerasında

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Giriş: 24.11.2023 10:07
Bağcılar, Güneşli Mahallesi, 15 Temmuz caddesinde 12 Ekim 2023 tarihinde saat 05.50 sıralarında meydana gelen olayda, eğlence mekanına girmek isteyen kişiler, kapıda bekleyen görevli tarafından içeri alınmadı. Kapıda yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler eğlence mekanının önünden ayrıldı. Kısa bir süre sonra geri dönen şüpheliler, kapı önünde bekleyenlere kurşun yağdırdı. Olay sırasında eğlence mekanında garson olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Bamyacı(35) hayatını kaybetti. Tunç Karagöz ise, hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
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