Bağcılar’da tepki çeken görüntü! Babanın cezası belli oldu

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, 9 yaşındaki çocuğunu aracın direksiyonuna geçirdi. Trafiği riske attığı kameralara yansıyan babaya 2 bin 698 TL para cezası verildi.

Olay, 25 Ağustos 2021'de İstanbul Bağcılar'da gerçekleşti. Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla yönüne doğru hareket eden 34 BHK 101 plakalı aracı kullanan 9 yaşındaki A.K isimli çocuk, trafikte gergin anlar yaşattı. Çocuğun arabanın şoför koltuğunda olduğu anlar başka araçta olanlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde aracın ön yolcu koltuğunda çocuğun anne ve babasının da olduğu anlar görülüyor.



2 BİN 698 TL CEZA

Görüntülerin ardından harekete geçen emniyet, araç sahibi A.K.'yi gözaltına aldı. Oğlu A.K.'nin küçüklüğünden bu yana arabalara oldukça meraklı olduğunu ifade eden babaya 2 bin 698 TL para cezası verildi. Hakkında adli işlem de yapılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.