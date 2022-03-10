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Bağcılar’da cenazede ortalık karıştı! İmam helallik isterken “Hakkımı helal etmiyorum” dedi

İHA
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Giriş: 10.03.2022 15:58
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yaşayan Hamdi Altuntaş, 11 bin 500 dolar alacağı olduğunu öne sürdüğü akrabasının cenazesine giderek "Hakkımı helal etmiyorum hocam” sözleriyle bağırdı. Vefat eden kişinin yakınlarının tepki gösterdiği adam, camiden çıkartıldı. O anlar kameraya saniye saniye kaydedildi.

Olay geçen günlerde İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre Hamdi Altuntaş, kendisine borcu olan akrabası Aziz Altuntaş'ın cenaze törenine katıldı. Cenaze esnasında imam helallik isterken "Hakkımı helal etmiyorum" sözleriyle tepki gösteren Hamdi Altuntaş, yakınlarının tepkisi ile karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"PİŞMANLIĞIM HİÇ YOK, YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Olayı anlatan Hamdi Altuntaş akrabasının kendisine 11 bin 500 dolar borcu olduğunu iddia ederek, "Ben müteahhitlik yapıyordum. Kendisi yedi yıl önce arsasını bana vermek istediğini söyledi. 11 bin 500 dolar benden nakit para aldılar. Daha sonra kendileri sözleşmeden vazgeçmek istediğini söylediler. Ben de paramı geri istedim ama sonra vereceklerini söylediler. Ben kabul etmedim ve iş mahkemeye düştü. Kendisine 'akli dengesi yerinde değildir' raporu almış. 'Ben hiçbir şey hatırlamıyorum' demiş. Ben sözleşmeyi yaptığımız gün 'akli dengesi yerindedir' diye rapor almıştım. Ben 7 yıldır bunu yapacağımı söylemiştim ve planlamıştım. Bu eylemi babam için ve kendim için yaptım. Çocukları bana mahkemeden vazgeçmemi parayı öyle vereceklerini söylediler. Mahkeme devam ediyor ve ben hakkımı sonuna kadar haram ettim. Pişmanlığım hiç yok, yine olsa yine yaparım" dedi.

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