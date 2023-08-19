Bağcılar Belediyesi’nden yaşlılara özel hizmet! Ev hanımları ve yaşlılardan yoğun talep var

İstanbul'da Bağcılar Belediyesi yaşlılar için Vefahane Yaşam Merkezi’ni hizmete sundu. Dev komplekste spordan, psikolojik desteğe kadar onlarca hizmet bulunuyor. İşte tüm detaylar…

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