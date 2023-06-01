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BAE’de sıcağa dayanıklı arı üretildi

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Giriş: 01.06.2023 08:23
Küresel ısınma hayvanları da etkileyince uzmanlar kolları sıvadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bilim adamları, sıcaklardan daha az etkilenmesi için arıların genetiğini değiştirdi.
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