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Azerbaycanlı minik A Haber canlı yayınında seslendi! Alkışlar koptu: Ne oldu Paşinyan?

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Giriş: 10.11.2020 11:47
Güncelleme:10.11.2020 12:33
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Karabağ'da 30 yıllık işgal kazanılan zafer ile son buldu. Halk dün geceden bu yana meydanlarda sevinç gösterileri yapıyor. Azerbaycanlı vatandaşlar coşkusunu A Haber ekibiyle paylaştı. Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'e teşekkürlerini ileten vatandaşlar kimi zaman sevinç gözyaşı da döktü. Minik bir kızın Paşinyan'a seslenmesi ise alkışlarla karşılandı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Karabağ'da 30 yıllık işgal kazanılan zafer ile son buldu. Halk dün geceden bu yana meydanlarda sevinç gösterileri yapıyor. Azerbaycanlı vatandaşlar coşkusunu A Haber ekibiyle paylaştı. Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'e teşekkürlerini ileten vatandaşlar kimi zaman sevinç gözyaşı da döktü. Minik bir kızın Paşinyan'a seslenmesi ise alkışlarla karşılandı.

Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Azerbaycan halkı büyük coşkusunu A Haberle paylaştı! Minik kız: Ne oldu Paşinyan? ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ! AZERBAYCAN HALKI BÜYÜK COŞKUSUNU A HABER'LE PAYLAŞTI! MİNİK KIZ: NE OLDU PAŞİNYAN?

Azerbaycanlı minik Paşinyan'a seslendi
Azerbaycanlı minik Paşinyan'a seslendi
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