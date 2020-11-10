Azerbaycanlı minik A Haber canlı yayınında seslendi! Alkışlar koptu: Ne oldu Paşinyan?

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Karabağ'da 30 yıllık işgal kazanılan zafer ile son buldu. Halk dün geceden bu yana meydanlarda sevinç gösterileri yapıyor. Azerbaycanlı vatandaşlar coşkusunu A Haber ekibiyle paylaştı. Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'e teşekkürlerini ileten vatandaşlar kimi zaman sevinç gözyaşı da döktü. Minik bir kızın Paşinyan'a seslenmesi ise alkışlarla karşılandı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Karabağ'da 30 yıllık işgal kazanılan zafer ile son buldu. Halk dün geceden bu yana meydanlarda sevinç gösterileri yapıyor. Azerbaycanlı vatandaşlar coşkusunu A Haber ekibiyle paylaştı. Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'e teşekkürlerini ileten vatandaşlar kimi zaman sevinç gözyaşı da döktü. Minik bir kızın Paşinyan'a seslenmesi ise alkışlarla karşılandı.